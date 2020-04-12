Yasağı ihlal eden 5 yabancıya 3 bin 945 lira ceza

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden beş yabancıya polis ekipleri tarafından 3 bin 945 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi TOKİ konutlarında yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının bitimine saatler kala beş yabancının sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği bilgisine ulaşan Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ardından beş yabancı, Komiser Hamdi Bey Polis Merkzi'ne getirildi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak içeri alınan 5 kişiye, Muğla İl Hıfsısıhha Kararları'na muhalefetten toplam 3 bin 945 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz yasak kapsamında 2 gün boyunca ekiplerin çalışmalarını bizzat yerinde inceledi.

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