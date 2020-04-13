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Alim Uzundemir 1 yılını değerlendirdi

İHA

Ortaca Belediye Başkanlığı'na 31 Mart 2019'da seçilen Alim Uzundemir, bir yılı geride bıraktı. Başkan Uzundemir, göreve başladıkları tarihin birinci yıl dönümü ile ilgili düşüncelerini paylaştı

Alim Uzundemir 1 yılını değerlendirdi

Ortaca Belediye Başkanlığı’na 31 Mart 2019’da seçilen Alim Uzundemir, bir yılı geride bıraktı. Başkan Uzundemir, göreve başladıkları tarihin birinci yıl dönümü ile ilgili düşüncelerini paylaştı
Başkan Uzundemir, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün verdiği “kendimize insanı yaşat ki devlet yaşasın politikasını şiar edineceğiz.” mesajını hatırlattı ve “Son hız çalışmalarımıza devam ederek, sonuna kadar Sevdamız Ortaca diyeceğiz.” dedi.
Başkan Uzundemir bir yıllık değerlendirmesinde özetle şunları söyledi;
“Ekibimiz ile göreve geldiğimiz günden beri siz Ortacalı hemşerilerim ile birlik ve beraberlik içinde , Ortaca’mıza hizmet için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seçimden sonra sizlere söz verdiğimiz gibi İztuzu Plajının bir bölümünün belediyemize devrini, kapalı yüzme havuzu projesini, hibe halı saha projesini, hibe olarak iş makinası ve araç alımını bakanlıklarımızdan onaylatarak çalışmalarımıza başladık. Bu projelerimiz devam ederken ilçemiz sınırları içerisinde 3 bin metrekare çift katlı bitüm asfalt çalışması ve 65 kilometre stabilize iyileştirme çalışmaları yaptık. 25 Bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayarak, yeni yollarımıza kullanmak üzere 80 bin metrekare kilitli parke taşı alımını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Yol çalışmalarımız devam ederken ilçemizdeki çocuk oyun gruplarının artırılmasını, park ve bahçelerimizin peyzaj düzenlemeleri çalışmalarını da gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız ile mahalle buluşmalarını gerçekleştirerek, onların sıkıntılarını ve isteklerini dinledik. Bunlar doğrultusunda kendimize bir yol haritası çizdik. 48 okul ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerimiz ile buluştuk, istekleri doğrultusunda, ekiplerimiz ile anında müdahale ederek hizmetlerimizin hızını artırdık. Ayrıca proje ekibimizle Ortaca’mıza ve vatandaşımıza yakışacak birçok proje çalışmasını yaptık ve uygulamaya geçirmek için kaynak arama çalışmalarına ara vermedik. Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımıza da, bu zor günlerinde 104 ton yakacak, bin 227 koli gıda, 254 çocuğumuza okul kıyafeti, kırtasiye ve okul kitabı, 127 yaşlımızın ev temizliği, 354 aileye eşya ve giyecek yardımında bulunduk. Vatandaşlarımızın acı günlerinde yanlarında bulunarak, cenaze hizmetlerimiz ile hız kesmeden çalıştık. Dalyan’da bulunan Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi’nde 2 bin 130 sokak hayvanı şikayetleri değerlendirilmesi, 203 saldırgan köpek saldırısına müdahale, sokak hayvanlarının her 2 ayda bir taramaları, 248 sokak hayvanına basit cerrahi müdahale, 25 sokak hayvanının ampütasyonu, 431 sokak hayvanının düşen küpelerinin yenilenmesi ve parazit aşılarının yapılması çalışmalarını gerçekleştirdik”

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