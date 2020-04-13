Milas'ta gözaltına alınan 7 şebeke üyesinden 3’ü tutuklandı

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı Şahıslardan 3’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrol ile serbest kaldı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milas KOM Grup Amirliği Ekiplerince Milas’ta ve Milas’a bağlı Selimiye Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Yağma, Tehdit ve Şantaj suçları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şahısların ikametlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, tabanca, şarjör, çok sayıda fişek, bir miktar uyuşturucu ve mağdurlara ait senetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan İ.D., A.B., M.D. ve B.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.D., H.B.T. ve F.G. mahkemece tutuklandı.

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