Alevlerin sardığı ev, 1 saatte kül oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki tek katlı ev, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahale sonucu söndürdüğü yangında kullanılamaz hale geldi. <br>Esenköy Mahallesi'ndeki Durmuş Ali Yıldız'a ait tek katlı evde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yıldız'ın evde olmadığı sırada çıkan yangını görenler, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev, içindeki eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. FOTOĞARAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Ergün TOS<br>2020-04-14 16:46:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.