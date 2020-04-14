(Görüntülü) Datça'da vatandaşlara sokakta maske dağıtıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüsle mücadele için polis ve jandarma ekipleri cadde ve sokaklarda halka maske dağıttı.<br>Datça ilçe merkezi ve Atatürk Caddesi güzergahında halka maske dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve Jandarma Karakol Komutan Vekili Jandarma Teğmen Eren Öztürk da dağıtıma katıldı. Emniyet Müdürü Toygun, yaşanan sürecin el birliği aşılacağını belirterek, "Bu amaçla jandarma teşkilatımızla beraber, vatandaşımıza maske ve sosyal mesafe bilincini anlatabilmek için uygulamaya çıktık. Denetimden ziyade vatandaşlarımızı uyarıyor ve maske dağıtımı yapıyoruz. Datça'da bu süreci, sıkıntısız bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum" dedi. Toygun, dağıtım boyunca halka, "Önce kendiniz, sonra halkın sağlığı için maske takın" uyarısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Muğla <br>2020-04-14 17:04:49<br>

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