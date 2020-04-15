Datça’da polis ve jandarma sokağa inip birlikte maske dağıttı

Muğla'nın Datça ilçesinde, korona virüs pandemisi önlemleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri, kentteki cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske dağıttı.

Datça ilçe merkezi ve Atatürk Caddesi güzergahında, polis ve jandarma ekipleri tarafından maske dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve Jandarma Karakol Komutan Vekili Jandarma Teğmen Eren Öztürk da maske dağıtan polis ve jandarmaya eşlik etti.



İlçe Emniyet Müdürü Toygun, yaşanan sürecin el birliğiyle aşılacağını belirterek, "Bu amaçla jandarma teşkilatımızla beraber vatandaşımıza maske ve sosyal mesafe bilincini anlatabilmek için uygulamaya çıktık. Denetimden ziyade vatandaşlarımızı uyarıyor ve maske dağıtımı yapıyoruz. Datça'da bu süreci, sıkıntısız bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum" dedi.

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