Ortaca'da temizlik işçilerine alkışlı destek

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, korona virüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan temizlik işçilerini sabah mesaisi öncesi alkışlattı.

Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah mesaisi öncesi sürprizle karşılaştı. Başkan Uzundemir’in isteği ile belediye binası önünde toplanan personel, korona virüse karşı mücadelede yoğun mesai harcayan temizlik işçilerine alkışlarla destek verdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün 80 personel ve 12 araçla çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Başkan Uzundemir, risk altında çalışan işçilerin sağlıklarının yanı sıra motivasyonlarının da önemli olduğunun altını çizdi.

Personellerinin gerekli önlemleri alarak çalışmalarını yürüttüğünü belirten Başkan Uzundemir, “Dünyayı ve ülkemizi saran korona virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte bizim en büyük destekçimiz tabi ki sağlık çalışanlarımız. Özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Bunun yanı sıra temizlik işçilerimizi de göz ardı etmememiz gerekiyor. Onlarda risk altında çok büyük özveriyle çalışıyorlar. Yoğun mesai harcıyorlar. Onlara destek vermek amacıyla bütün mesai arkadaşlarımla beraber böyle bir etkinlik düzenledik. Bir ay bazı kurumları kapatabilirsiniz ama bir gün çöpü almıyorum diyemezsiniz. Bizim için çok değerli mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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