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Marmaris'te kültür merkezinde maske üretimi

DHA

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki iki katlı kültür merkezinin zemin katı, cerrahi maske üretim tesisine çevrildi. Gönüllü terzilerin yardımıyla üretilen günlük 1000 maskenin, ihtiyaç sahiplerine dağıtımları da başladı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken, Marmaris Belediyesi'nin Kemeraltı Mahallesi'nde bulunan iki katlı kültür merkezi, cerrahi maske üretim tesisine çevrildi. Resim sergisi, seminer ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan kültür merkezinin zemin katı yeniden düzenlendi. Gönüllü terziler, koruyucu elbiseler giyip...

Marmaris'te kültür merkezinde maske üretimi

<br>Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki iki katlı kültür merkezinin zemin katı, cerrahi maske üretim tesisine çevrildi. Gönüllü terzilerin yardımıyla üretilen günlük 1000 maskenin, ihtiyaç sahiplerine dağıtımları da başladı.<br>Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken, Marmaris Belediyesi'nin Kemeraltı Mahallesi'nde bulunan iki katlı kültür merkezi, cerrahi maske üretim tesisine çevrildi. Resim sergisi, seminer ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan kültür merkezinin zemin katı yeniden düzenlendi. Gönüllü terziler, koruyucu elbiseler giyip dezenfekte olduktan sonra içeride kurulan masalarda getirilen parçaları birleştirerek maske üretimine başladı. Dün faaliyete geçen tesiste gönüllü dört terzi tarafından üretilen günlük 1000 maske zabıta ekipleri tarafından teslim alınarak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kurulan halk pazarlarında vatandaşlara dağıtıldı.<br>GÖNÜLLÜ TERZİLER İŞ BAŞINDA<br>Koruyucu kıyafetler giyerek maske üretim bölümünü gezen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Koronavirüs salgını nedeniyle maske talebi her geçen gün artmakta. Gerek belediyeye gerekse şahsıma maske üretimi için çok talep geldi. Bu talep sonrasında maske üretimi için kolları sıvadık. Uğur Mumcu Sanat atölyemizi halkımızdan gelen yoğun maske talebi doğrultusunda hazır hale getirdik. Belli oranda ihtiyacı karşılayacak düzeyde, her türlü hijyenik koşullar sağlanarak bu hizmetimize başladık. Son günlerde yaşanan maske açığını da yetişebildiğimiz, üretebildiğimiz oranda kapatacağız" dedi.<br>Belediye Stratejik Planlama ve Projeler Sorumlusu Dost Kip ise gönüllülerin sabaha kadar çalıştığını belirterek, şunları söyledi:<br>"Şu anda gönüllü kişilerin desteğiyle günde 1000 bin cerrahi maske üretimi yapılmakta. Maskeler tüm malzemeleriyle birlikte evlere dağıtılıyor ve burun telleri de takılarak dikiliyor. Terziler ve gönüllüler sabahlara kadar çalışarak çok ciddi emek sarf ediyor. Maskeler dikildikten sonra tekrar toplanıyor ve hastane koşullarında toplu olarak sterilize ediliyor, ikili, yedili ve ellili gruplar halinde büyük bir dikkatle paketlenerek halkımıza dağıtıma hazır oluyor."  DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN <br>2020-04-15 13:52:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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