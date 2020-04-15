Muğla Büyükşehirden eczanelere ücretsiz maske

Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında il genelinde bulunan 441 eczaneye toplam 22 bin maskenin dağıtımına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce başlattığı halk pazarlarının giriş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında maske dağıtımına Muğla genelindeki eczanelerde devam ediyor.



441 eczaneye maske dağıtılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların maskeye daha rahat ulaşmasını sağlamak amacı ile il genelinde bulunan 441 eczaneye maske dağıtımına başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen maskeleri vatandaşlar eczanelerden ücretsiz olarak temin edebilecek.



Eczane sahiplerinden teşekkür

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından eczanelere dağıtılan maskelerle ilgili olarak eczane sahipleri, “Vatandaşlar eczaneye geliyor maske istiyor. Ancak bize maske gelmediğini söylüyorduk. Muğla Büyükşehir Belediyesine bu konuda teşekkür ederiz. Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıma başlamış olduk” dediler.



"Vatandaşlarımız maskeye daha rahat ulaşabilecek"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Korona virüs (Covid19) salgınına karşı önlemlerimizi arttırarak çalışmalara devam ediyoruz. İl genelinde yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarının ardından halk pazarlarında ve toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımız devam etmekte. Öte yandan vatandaşlarımızın maskeye daha rahat ve hızlı ulaşabilmesi için il genelinde bulunan 441 eczanemize 22 bin maskenin dağıtımına başladık” dedi.

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