Seda Sayan'dan 'Evde kal Muğla' paylaşımı

<br>Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesindeki yazlığında kendini izole eden şarkıcı Seda Sayan, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için, "Sağlığımız için evde kal Muğla, evde kal Milas" paylaşımında bulundu. <br>Milas'ın dünyaca ünlü turistlik mahallesi Ören'den bir süre önce ev ve restoran satın alan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, `evde kal´ mesajı gönderdi. Muğlalılar için bir video paylaşan Sayan, "Sağlımız için evde kal Muğla, evde kal Milas" dedi. Milas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, çok sayıda kişi tarafından izlendi. DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN<br>2020-04-15 16:17:49<br>
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