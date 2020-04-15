Muğla'da belediyeden eczanelere 22 bin maske

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<br>Aykut KURT/ MUĞLA, (DHA) MUĞLA'da belediye ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde bulunan 441 eczaneye toplam 22 bin maskenin dağıtımına başladı.<br>Çin'de başlayıp dünyayı etkileyen koronavirüs salgını (Covid-19) ile ilgili Muğla genelinde alınan önlemler devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ise bu kapsamda halk pazarlarının giriş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında maske dağıtımını sürdürüyor. Belediye ekipleri ayrıca, vatandaşların maskeye daha rahat ulaşmasını sağlamak amacı ile il genelinde bulunan 441 eczaneye ücretsiz maske dağıtımına başladı.<br>Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, koronavirüs salgınıyla mücadele için çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, ''İl genelinde yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarının ardından halk pazarlarında ve toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam etmektedir. Öte yandan vatandaşlarımızın maskeye daha rahat ve hızlı ulaşabilmesi için il genelinde bulunan 441 eczanemize 22 bin maskenin dağıtımına başladık" dediDHA-Genel Türkiye-Muğla Aykut KURT <br>2020-04-15 16:22:33<br>

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