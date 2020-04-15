Marmaris Belediyesi girişine dezenfeksiyon tüneli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Marmaris Belediyesi girişine dezenfeksiyon tüneli

DHA

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 30 yıldır faaliyet halindeki bir kuru temizleme ve çamaşırhane şirketi koronavirüs salgınından korunmak için 'Jet Hijyen' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. İlk dezenfeksiyon tüneli belediye girişine koyuldu. Bir hafta içinde kamu kurum kuruluşları, otel ve alışveriş merkezi olmak üzere 25 yere aynı dezenfeksiyon tünellerinden takılacağı bildirildi. Marmaris'te 30 yıldır faaliyette bulunan bir kuru temizleme ve çamaşırhane şirketinin işletmecisi Süleyman Erdaş, aralarından mühendislerin de bulunduğu 10 kişilik...

Marmaris Belediyesi girişine dezenfeksiyon tüneli

<br>Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 30 yıldır faaliyet halindeki bir kuru temizleme ve çamaşırhane şirketi koronavirüs salgınından korunmak için 'Jet Hijyen' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. İlk dezenfeksiyon tüneli belediye girişine koyuldu. Bir hafta içinde kamu kurum kuruluşları, otel ve alışveriş merkezi olmak üzere 25 yere aynı dezenfeksiyon tünellerinden takılacağı bildirildi.<br>Marmaris'te 30 yıldır faaliyette bulunan bir kuru temizleme ve çamaşırhane şirketinin işletmecisi Süleyman Erdaş, aralarından mühendislerin de bulunduğu 10 kişilik ekibiyle koronavirüs salgınından korunmak için 'Jet Hijyen' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. Üç günde yapılan cihaz gelen talep üzerine ilk olarak Marmaris Belediyesi hizmet binası girişine takıldı. Belediyeye gelen vatandaşlar, ilk olarak tünel dışında bulunan dezenfektan ile ellerini temizliyor. Ardından girdikleri tünelde yayılan özel karışımla 360 derecelik solüsyon buharı ile üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte ediliyor. Tünelde geçen kişi baştan ayağa dezenfekte olarak belediye binasına giriyor.<br>BEŞ SANİYEDE TEMİZLİYOR<br>Dezenfeksiyon tünelinin ilerleyen günlerde ilçedeki otel, kamu kurum kuruluş ve alışveriş merkezlerinin de aralarında bulunduğu 25 yere takılacağını söyleyen iş adamı Süleyman Erdaş, "Temennimiz öncelikle bu virüsten en kısa zamanda kurtulmak. Biz bu süreçte işletmelerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının kullanabileceği bu hijyen tünelinin imalatına başladık. Marmaris ve çevre ilçelerden birçok yerden sipariş alamaya başlıyoruz. Hijyen tünelinin içerisinden geçerken duyarlı sensörler sayesinde dezenfekte işlemi başlıyor. Bu işlem 5 saniye gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Bu sürede vücudumuzun her yeri dezenfekte olmuş oluyor. Bu sistemle, insanların toplu giriş çıkış yaptığı yerlerde dezenfekte olacak. Böylece herhangi bir virüse temas ettiyse taşımamış olacak. Dezenfektanların Sağlık Bakanlığı onaylı ve biyosidal üretim belgesi olan firmalardan temin ediyoruz. Firmalardan öncelikle sertifikalarını istiyoruz.10 gün içinde 25 kuruma bu cihazı takacağız" dedi. Erdaş, ayrıca araçlar için üretecekleri dezenfekte cihazının projesinin de tamamlandığını kaydetti. Dezenfeksiyon tünelin monte edilmesi ardından vatandaşlar ve belediye çalışanları içinden geçerek dezenfekte oldu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-04-15 18:14:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da 646 hükümlü, tahliye edildi
YEREL HABERLER Muğla'da 646 hükümlü, tahliye edildi
Üniversiteli Hüray, geçen yıl başladığı lavanta üretimini artırmak istiyor
YEREL HABERLER Üniversiteli Hüray, geçen yıl başladığı lavanta ...
(Görüntülü) Üniversiteli gencin hedefi geçen yıl başladığı lavanta üretimini artırmak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Üniversiteli gencin hedefi geçen yıl ...
(Görüntülü) Seda Sayan'dan koronavirüs paylaşımı: 'Evde kal Muğla'
YEREL HABERLER (Görüntülü) Seda Sayan'dan koronavirüs paylaşımı: ...
Muğla'da belediyeden eczanelere 22 bin maske
YEREL HABERLER Muğla'da belediyeden eczanelere 22 bin maske
Seda Sayan'dan 'Evde kal Muğla' paylaşımı
YEREL HABERLER Seda Sayan'dan 'Evde kal Muğla' paylaşımı
Ortaca Belediyesinden eczanelere ücretsiz maske
YEREL HABERLER Ortaca Belediyesinden eczanelere ücretsiz maske
Fethiye’de market denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Fethiye’de market denetimleri sürüyor
Muğla'da tahliyeler başladı
YEREL HABERLER Muğla'da tahliyeler başladı
Yabancı uyruklu öğrencilere yemek yardımı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu öğrencilere yemek yardımı
Ortaca Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı
YEREL HABERLER Ortaca Belediyesi sokağa çıkma yasağında ...
Sanat merkezi maske atölyesi oldu
YEREL HABERLER Sanat merkezi maske atölyesi oldu
(Görüntülü) Kültür merkezinde maske üretimine başladılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kültür merkezinde maske üretimine ...
Lisede seri dezenfektan üretimine geçildi
YEREL HABERLER Lisede seri dezenfektan üretimine geçildi
Muğla Büyükşehirden eczanelere ücretsiz maske
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehirden eczanelere ücretsiz maske
Marmaris'te kültür merkezinde maske üretimi
YEREL HABERLER Marmaris'te kültür merkezinde maske üretimi
(Görüntülü) Dumandan zehirlenen köpekler suni solunumla hayata döndürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dumandan zehirlenen köpekler suni ...
Genç kadın girişimci ailesinin boş arazisini lavanta bahçesine çevirdi Genç girişimci Türkiye'nin dört bir yanına lavanta göndermeye başladı
YEREL HABERLER Genç kadın girişimci ailesinin boş arazisini lavanta ...
Ortaca’da market denetimi
YEREL HABERLER Ortaca’da market denetimi
İtfaiyeci, kendi oksijen maskesini taktığı köpekleri hayata döndürdü
YEREL HABERLER İtfaiyeci, kendi oksijen maskesini taktığı köpekleri ...
Ortaca'da temizlik işçilerine alkışlı destek
YEREL HABERLER Ortaca'da temizlik işçilerine alkışlı destek
Muğla’da yabancılara konut satışı yüzde 128,6 artı
YEREL HABERLER Muğla’da yabancılara konut satışı yüzde 128,6 artı
Datça’da polis ve jandarma sokağa inip birlikte maske dağıttı
YEREL HABERLER Datça’da polis ve jandarma sokağa inip birlikte maske ...
(Görüntülü) Kırmızı patates, Datça'nın toprağı ve havasını sevdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırmızı patates, Datça'nın toprağı ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X