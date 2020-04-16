Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği üyeleri ve sağlık çalışanlarını unutmadı

Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği, “Paylaşmanın da önemini bu zor günlerde daha da iyi görüyoruz. Biz bize yeteriz Türkiye’m” sloganıyla üyelerine ve sağlık çalışanlarına yıkanabilir maske hediye etti

Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği, Covid19 salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde üyelerini ve sağlık çalışanlarını unutmayarak maske hediye etti. Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla dikimi gerçekleştirilen yıkanabilir maskelerden 300 adet yaptırarak 200’ü İlçe Sağlık Müdürlüğü Personeline 100 adet ise üyelerine dağıtarak Biz Bize Yeteriz Türkiye’m spotuna da dikkat çekti.

Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı ve Milas Belediye Meclis Üyesi Veteriner Hekim Mevlüt Kiriş, “Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği olarak üyelerimize ve İlçe sağlık Müdürlüğü personeline Halk eğitim müdürlüğümüzün dikimini yaptığı yıkanabilir, pamuklu maskeleri ücretsiz olarak dağıttık. Dernek olarak bu zorlu günleri hep beraber güç birliği ile atlatacağız. Önemli olan Devletimizin yanında olup kurumlarımızın bizlere önerdiği tedbirlere uymak, temizliğimize ve sosyal mesafeye uymaktır. Maskesiz sokağa çıkmayalım geleceğimizin teminatı evlatlarımız, ailemiz ve sevdiklerimiz için işimiz olmadığı sürece sokağa çıkmayalım. Biz Türk Milleti olarak birçok sıkıntıları atlatmış bir milletiz Allah’ın izniyle Sağlık çalışanlarımızın bilgisi ve tecrübesi ile bu hastalığı da atlatacağız. Öncelikle bütün sağlık çalışanlarımıza ve yetkililerimize teşekkür ederiz. Allah Sağlığımıza bir an önce kavuşmamızı nasip etsin” dedi.

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