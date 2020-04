Kahraman itfaiyeci kurtardığı köpeklerle bir araya geldi

<br>Cavit AKGÜN/ORTACA(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki bir villada çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 köpeği, kalp masajı yapıp, kendi oksijen maskesini takarak hayata döndüren itfaiye eri Selçuk Acar, "Can kurtardığım için mutluyum" dedi. Kurtardığı 2 köpekle biraya gelen Acar, duygu dolu anlar yaşadı.<br>Dalyan Mahallesi 343 Sokak'ta bulunan Saimcan Gökçe'ye ait 2 katlı villada dün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangını fark eden Gökçe, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, 'Pamuk' ve 'Şeker' isimli iki köpeği villada baygın halde buldu. Dumandan zehirlendikleri anlaşılan köpekler bahçeye çıkarıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, itfaiye eri Selçuk Acar (40), köpekleri hayata döndürmek için kalp masajına başladı. Kendi oksijen maskesini köpeklere takıp suni solunumla nefes almalarını sağlamaya çalışan Acar'a, çevredekiler de yardım etti. Labrador ve Terrier cinsi 2 köpek, 15 dakika süren müdahale ile yaşama döndürüldü. Yangın diğer itfaiye görevlileri tarafından söndürülürken, villada büyük çapta maddi hasar oluştu.<br>Muğla'da günün kahramanı ilan edilen Selçuk Acar, kurtardığı 'Pamuk' ve 'Şeker' isimli köpekler ile bir araya geldi. Her iki köpeği kucaklayan Acar, "Olay yerine gittiğimizde alevlere müdahale ettik. Evin sahibi bize içeride iki köpeği olduğunu söyledi. Hayvanlar baygın haldeydi. Solunum maskemi taktıktan sonra kalp masajı yaptım. O sırada farklı duygular yaşadım. Can kurtardığım için mutluluk içerisindeyim. Haberin internet sitelerinde ve televizyon kanallarında yayınlanmasının ardından birçok kişi beni arayarak, tebrik etti. Ekip arkadaşlarımızla birlikte görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN<br>2020-04-16 15:09:35<br>

