(Görüntülü) Kurtardığı köpekler ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Kurtardığı köpekler ile bir araya geldi

DHA

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde villada çıkan yangında dumandan zehirlenen iki köpeğe, kalp masajı yapıp, kendi oksijen maskesini takarak suni solunum yapmalarını sağlayan itfaiye eri Selçuk Acar, can kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi. Kurtardığı hayvanlar ile biraya gelen Acar'ın mutluluğu yüzünden okundu.  Ortaca'nın Dalyan mahallesi 343 sokaktaki Saimcan Gökçe'ye ait iki katlı villada dün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Elektronik kontağından çıktığı belirlenen yangını fark eden ev sahibi Gökçe, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir...

(Görüntülü) Kurtardığı köpekler ile bir araya geldi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde villada çıkan yangında dumandan zehirlenen iki köpeğe, kalp masajı yapıp, kendi oksijen maskesini takarak suni solunum yapmalarını sağlayan itfaiye eri Selçuk Acar, can kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi. Kurtardığı hayvanlar ile biraya gelen Acar'ın mutluluğu yüzünden okundu. <br>Ortaca'nın Dalyan mahallesi 343 sokaktaki Saimcan Gökçe'ye ait iki katlı villada dün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Elektronik kontağından çıktığı belirlenen yangını fark eden ev sahibi Gökçe, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, evin içinde bulunan 'Pamuk' ve 'Şeker' isimli iki köpeği baygın vaziyette buldu. Dumandan etkilendiği anlaşılan köpekler bahçeye çıkarıldı.<br>Söndürme çalışmaları sürerken itfaiye eri Selçuk Acar (40), köpekleri hayata döndürmek için kalp masajına başladı. Kendi kullandığı oksijen maskesini köpeklere takıp suni solunumla nefes almalarını sağlamaya çalışan Acar'a, çevredekiler de yardım etmeye çalıştı. Labrador ve terrier cinsi iki köpek, 15 dakika süren müdahale sonrası yaşama döndürüldü. Yangın diğer itfaiye görevlileri tarafından söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar oluştu. <br>Muğla'da günün kahramanı ilan edilen Selçuk Acar, kurtardığı 'Pamuk' ve 'Şeker' isimli köpekler ile bir araya geldi. Her iki köpeği de okşadıktan sonra kucaklayan Acar, duygu dolu anlar yaşadı. <br>Acar, "Olay yerine gittiğimizde alevlere müdahale ettik. Evin sahibi bize içeride iki köpeğin olduğunu söyledi. Hayvanlar baygın haldeydi. Solunum maskemi taktıktan sonra kalp masajı yaptım. O sırada farklı duygular yaşadım. Can kurtardığım için mutluluk içerisindeyim.  Haberin internet sitelerinde ve televizyon kanallarında yayınlanmasının ardından birçok kişi beni arayarak tebrik etti. Ekip arkadaşlarımızla birlikte görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla <br>2020-04-16 15:48:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris'te pazar yerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
YEREL HABERLER Marmaris'te pazar yerinde sosyal mesafe kurallarına ...
(Görüntülü) Türkiye'de mevsimin ilk patates hasadı Datça'da yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Türkiye'de mevsimin ilk patates hasadı ...
Sokak hayvanlarına yem takviyesi
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına yem takviyesi
Kahraman itfaiyeci kurtardığı köpeklerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kahraman itfaiyeci kurtardığı köpeklerle bir araya ...
(Görüntülü) Devrilen kamyonun şoförü öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Devrilen kamyonun şoförü öldü
Mevsimin ilk patates hasadı Datça'da yapıldı
YEREL HABERLER Mevsimin ilk patates hasadı Datça'da yapıldı
Yeni Milas Devlet Hastanesi 1 ay içinde faaliyete alınıyor
YEREL HABERLER Yeni Milas Devlet Hastanesi 1 ay içinde faaliyete ...
Ortaca’da kırmızı ışık ihlali denetimi
YEREL HABERLER Ortaca’da kırmızı ışık ihlali denetimi
Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği üyeleri ve sağlık çalışanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği üyeleri ve sağlık ...
Freni boşalan kamyon duara çarptı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon duara çarptı, sürücü öldü
Aşk engel tanımadı
YEREL HABERLER Aşk engel tanımadı
Hırdavat yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Hırdavat yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü
(Görüntülü) Egeli turizmciler, salgın sonrası yurt içinde hareketlilik bekliyor- 3 (ÇEŞME)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Egeli turizmciler, salgın sonrası yurt ...
(Görüntülü)ÇALIŞANLARINI İŞTEN ÇIKARMAYIP, SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNDE GÖREVLENDİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇALIŞANLARINI İŞTEN ÇIKARMAYIP, SOSYAL ...
(Görüntülü) Egeli turizmciler, salgın sonrası yurt içinde hareketlilik bekliyor- 2 (MARMARİS)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Egeli turizmciler, salgın sonrası yurt ...
(Görüntülü) Egeli turizmciler, salgın sonrası yurt içinde hareketlilik bekliyor- 1 (BODRUM)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Egeli turizmciler, salgın sonrası yurt ...
Marmaris’te hijyen tüneli kurumlara takılmaya başladı
YEREL HABERLER Marmaris’te hijyen tüneli kurumlara takılmaya başladı
Egeli turizmciler, salgın sonrası yurt içinde hareketlilik bekliyor
YEREL HABERLER Egeli turizmciler, salgın sonrası yurt içinde ...
Çalışanlarını işten çıkarmayıp, sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi
YEREL HABERLER Çalışanlarını işten çıkarmayıp, sosyal sorumluluk ...
Menteşe'de açık kahvehaneye baskın
YEREL HABERLER Menteşe'de açık kahvehaneye baskın
(Görüntülü) Büyükşehirden eczanelere ücretsiz maske
YEREL HABERLER (Görüntülü) Büyükşehirden eczanelere ücretsiz maske
(Görüntülü) Muğla'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muğla'da cezaevlerinden tahliyeler ...
Marmaris Belediyesi girişine dezenfeksiyon tüneli
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi girişine dezenfeksiyon tüneli
Muğla'da 646 hükümlü, tahliye edildi
YEREL HABERLER Muğla'da 646 hükümlü, tahliye edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X