Marmaris'te jandarmadan hava destekli trafik denetimi

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 4 sürücüye toplam 840 lira ceza kesildi.<br>Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 11.00-12.00 arasında, kırsal mahaller arasındaki 63 kilometrelik yolda; 2 asayiş, 2 trafik ve 1 motorlu trafik timiyle denetim yaptı. Marmaris İlçesi'nin kırsal Hisarönü ve Orhaniye mahalleri arasındaki karayolunda yapılan denetime helikopter havadan destek verdi. Bir saat içinde 60 araç denetlenirken, hatalı solama yapan ve park yasağı bulunan yerde durmaktan 4 sürücüye toplam 840 lira para cezası kesildi. Havadan ve karadan denetimlerin devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-04-17 14:12:46<br>

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