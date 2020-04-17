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Seydikemer’de polisten sıkı denetim

İHA

Korona virüsü tedbirleri kapsamında, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Seydikemer’de polisten sıkı denetim

Korona virüsü tedbirleri kapsamında, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.
Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydikemer’de Pazar ve alışveriş yerleri ile banka önlerinde, toplu taşıma araçlarında ve cadde ile sokaklarda denetim yaptılar. Denetimlere Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur da katıldı.
Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis ekipleri ile Bekçiler; denetimlerde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve evde kalmaları konusunda uyarıda bulunarak; dışarıya çıkan vatandaşların ise maske takmaları konusunda bilgilendirme yaptılar. Sosyal mesafe kurallarını hatırlatan Polis ekipleri toplu taşıma araçlarında da kontrollerde bulunarak şoförlere araç kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu almamaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Yapılan uygulamalarda; dışarıya çıkan vatandaşların kimlik kontrolleri yapılarak, ateş ölçer ile ateşleri de ölçüldü. Denetimlerde; Sağlık Bakanlığının izole kapsamında evde kalma zorunluluğu olup da dışarıda gezen kişilere kanuni işlem yapıldı. Yine yapılan kontrollerde; dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı kişilere de yasal işlem yapılarak ekip otoları tarafından ikametgah adreslerine bırakıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde vatandaşların ateş ölçer ile ateşleri de ölçüldü ve maske takmadan dışarıda gezen, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara da yasal işlem yapıldı. Seydikemer’de yapılan denetimlerde; dışarıya çıkan 20 yaş altı 3 kişiye ve pazarda maskesiz gezen 3 kişi ile sosyal mesafeyi korumayan 1 kişiye yasal işlem yapıldı. Yapılan açıklamada korona virüsü salgınını önleme tedbirleri kapsamında denetimlerin ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceği belirtilerek, kurallara uymayan kişiler ile ilgili kanuni işlem yapılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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