Marmaris'te süpermarketlerde 'sosyal mesafe' denetimi

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MARMARİS'te, sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala polisler kurumsal market ve mahalle bakkallarını denetleyerek vatandaşları 'sosyal mesafe' kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.<br>İçişleri Bakanlığı'nın yayınlanan genelgesine göre saat 00.00'da başlayacak ve 48 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, süpermarketlerde ve önlerinde denetim yaptı. Trafik, asayiş, terör, toplum destek ve kaçakçılık birimlerindeki polisler, saat 18.00'de eş zamanlı olarak 68 süpermarketin önüne geldi. Dışarıda bulunan kişilerin maske ve eldiven takıp takmadığı kontrol edildi. Süpermarket içine giren polisler, mağaza yetkililerine megafonla 'sosyal mesafe' kuralına uymaları için anons yaptırdı. Süpermarketler içinde dolaşan polisler, vatandaşlara 'sosyal mesafe' kurallarını ve sokağa çıkma yasağına uymaları konusunda bilgilendirmede bulundu. Süpermarket içinde 'sosyal mesafe' kuralına uymayanlar uyarıldı. Mağaza yetkililerine kapasite dışında müşteri almamaları istendi.<br>Bir süpermarkette alışveriş yapan Mehmet Dumanlı, "Bu tür denetimlerin sık yapılması lazım. Bizim sağlığımız için yapılan denetimleri güzel buluyorum. Kurallara uymayanlara uymaları için denetimler artırılsın" dedi.<br>Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, "Saat 15.00'den bu yana süpermarket ve mahalle arasındaki bakkalların denetimi yapıldı. Mesai saatinin bitmesiyle süpermarketlerde yoğunluk olacağı için saat 18.00-20.30 arası denetimlerimizi devam ettirdik. Vatandaşlarımız sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağı hakkında bilgilendirildi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-04-17 22:48:01<br>

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