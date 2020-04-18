Yasa dışı mermi satan 3 kişi gözaltına alındı

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, yasa dışı mermi satışı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bin 690 mermi ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı mermi satıldığı istihbaratı elde etti. Yapılan çalışmalar sonunda tespit edilen 3 şüpheli, Menteşe ilçesindeki evlerine dün akşam düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramada bin 690 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi.<br>M.Y., Ö.Y. ve Ü.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Y., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Ö.Y. ve Ü.A.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN<br>2020-04-18 11:02:34<br>
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