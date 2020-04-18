Fethiye Sokaklarını Sessizlik Bürüdü

Turizm kenti Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Beşkaza Meydanı, sahil bandı ile caddeler bom boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Turizm kenti Fethiye’de kontroller sıkı bir şekilde sürdürüldü. Polis, yasakla birlikte, ilçe giriş çıkışlar kadar önemli kavşaklarda ve ana arterlerde görev aldı. Normal günlerde zaman, zaman trafik ve yaya trafiğinin yoğunluk oluşturduğu Beşkaza Meydanı, sahil bandında sessizlik hakim oldu, cadde ve sokaklar bu kez kuş sesleri hakim oldu.

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