Muğla Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (kovid19) salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı ‘Gıda ve hijyen paketi’ desteği sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle valilik kararıyla durduruldu. ‘Gıda ve hijyen paketi’ desteği sokağa çıkma kısıtlamasının kalmasının ardından devam edecek.

13 ilçede vatandaşa destek veriliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi kovid19 salgını sonrasında iş yerleri kapanan, işten çıkarılan ve zor durumda bulunan ailelere gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlıyor. Destekler iki ayrı paket halinde yapılırken birinci pakette gıda malzemeleri, ikinci pakette ise temizlik malzemeleri bulunuyor. Dağıtımı devam eden gıda ve hijyen malzemesi paketleri 13 ilçedeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kısıtlama kalkınca dağıtımlar devam edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Kovid19 salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı ‘Gıda ve hijyen paketi’ desteğinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Valilik kararıyla durduruldu. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz gıda ve hijyen kolisi dağıtımlarımız kısıtlama nedeniyle Valilik kararıyla durdurulmuştur” denildi.

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