(Görüntülü) Marmarisliler sokağa çıkma yasağına uydu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi, koronavirüsle mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla adeta hayalet şehre döndü.<br>Dünyanın gözde turizm şehirlerinde Marmaris'te, koronavirüsle mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu. Ana cadde ve sokaklar, sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri, kamu personelleri ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle birlikte belirlenen iş kollarındaki çalışanlar haricinde Marmarisliler, evinde izole olarak yasağa uydu. İlçe merkezinde polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimi artırdı. Drone ile kentteki sakinlik havadan görüntülendi. <br>SAHİLLER KUŞLARA KALDI<br>Kentte normal zamanlarda dolup taşan sahil ve plajlar da sessizliğe büründü. Kuşlara kalan sahillerde, güvercinlerin kanat sesleri duyuldu. Sokak hayvanlarına kalan kent adeta hayalet şehri andırdı.DHA-Genel Türkiye-Muğla <br>2020-04-18 14:28:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.