Marmarisli çiftçiler karardan memnun, üretime devam ediyor

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın kırsal mahallelerindeki çiftçiler, bahçe ve tarlalarında üretime devam ediyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan çiftçiler, gelen talebe yetişmek için üretimi aralıksız sürdürüyor.<br>Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların muaf tutulacağını açıkladı. Geçen hafta yasak nedeniyle arazilerine gidemeyen çiftçiler, bu kararı sevinçle karşıladı. Marmaris'in kırsal 13 mahallesinde üretim yapan çiftçiler, karar sonrası bu hafta sonu da işlerine ara vermedi. Kararın memnuniyet verici olduğu vurgulandı.<br>Çiftçilerin muaf kararıyla üretime devam etmesinin sağlandığını, bunun memnuniyet verici olduğunu söyleyen Ayşegül Türedi (40), "Sayın Bakanımıza biz çiftçileri muaf tuttuğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Üretim şart ve üretim devam ediyor. Her gün düzenli şekilde tarlamıza gidiyoruz. Üretimimiz bakım ve emek istiyor boş bırakmaya gelmez" dedi.<br>'ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ'<br>Bahçesinde çapa yapan çiftçi Kadir Tosun (58), "Gelen talebe yetişmek için çapa yapıyorum. Eşim sebzeleri ekiyor, yabancı otları ayırıyor. Kurallara uyarak üretim yapıyoruz" dedi. Sacit Koparal ise (41), "Ekim için motorlu araçla arazimi sürüyorum. Toprak hazır olduğunda sebzeleri ekeceğim. Burada işim bittikten sonra evimin ilerisindeki diğer tarlamda otları kesip büyükbaş hayvanlarım için yem toplayacağım. Üretime devam ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN <br>2020-04-18 14:30:40<br>

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