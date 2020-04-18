Marmaris'te fırıncılar ekmekleri mahallelere götürdü

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ilk günü ekmek ve unlu mamuller dağıtımı sorunsuz şekilde yapıldı. Araçlarıyla mahalle aralarında dolaşan fırıncılar, zabıta kontrolünde sosyal mesafelerini koruyarak ekmek ve unlu mamullerin satışını yaptı.<br>Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Marmarisliler, kurallara uyarak evlerinden çıkmadı. Sabah saat 08.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan 16 fırının 60 aracı, sıcak ekmek ve poğaça, simit, açma gibi unlu mamuller yüklendi. Atatürk Caddesi'nde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, araçları ve içindeki unlu mamulleri kontrol etti. Ekmek ve unlu mamulü dağıtımı yapanların maske ile eldiven takıp takmadığı kontrol edildi. Ekmek satışı yapanın para ile temas etmemesi ve 'Sosyal mesafe kuralına uyulması bilgilendirilmesi yapıldı. Kontroller ardından fırıncılar araçlarıyla ilçe merkezindeki sokak ve caddelerde ekmek dağıtımını sorunsuz gerçekleştirdi. Vatandaşlardan Ahmet Taner, "Hizmetten memnunuz, sıcak ekmeğimizi alıp sokağa çıkma yasağına uyuyoruz" dedi. Fırıncı Mehmet Aslantaş ise, "Sokağa çıkma yasağında bizlere görev verildi. Sorunsuz şekilde hizmeti halkımızın ayağına götürüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-04-18 14:38:33<br>

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