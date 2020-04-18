Datça'da cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı

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<br>Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),(DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar dışarı çıkmayınca, cadde ve sokaklar, hayvanlara kaldı.<br>Datça ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekildi. Cadde, sokak ve sahil kesiminde sokak hayvanlarının dışında kimse kalmadı. İlçede hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derecede seyrederken, sahilde güneş altına yatan sokak hayvanları sıcaktan bunalınca denize girip serinledi. Öte yandan polis ekipleri, kentte kontroller yapmaya devam ediyor.FOTOĞRALIDHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL<br>2020-04-18 15:40:48<br>

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