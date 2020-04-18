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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaşlı kadın: Bakkal kapalıymış

DHA

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde gerçekleşen sokağa çıkma yasağı nedeniyle kent sessizliğe büründü. Elindeki bastonuyla sokakta yürüyen 80 yaşlarındaki yaşlı bir kadın, kendini görüntüleyen gazetecilere, bakkala gittiğini ancak kapalı olduğunu söyledi ve evinin yolunu tuttu. Menteşe ilçesinde sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekildi. İnsanların yoğun olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı da boş görüntüsüyle dikkat çekti. 112 bin 447 nüfuslu merkez ilçe Yasağa uyulduğu...

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaşlı kadın: Bakkal kapalıymış

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde gerçekleşen sokağa çıkma yasağı nedeniyle kent sessizliğe büründü. Elindeki bastonuyla sokakta yürüyen 80 yaşlarındaki yaşlı bir kadın, kendini görüntüleyen gazetecilere, bakkala gittiğini ancak kapalı olduğunu söyledi ve evinin yolunu tuttu.<br>Menteşe ilçesinde sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekildi. İnsanların yoğun olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı da boş görüntüsüyle dikkat çekti. 112 bin 447 nüfuslu merkez ilçe Yasağa uyulduğu gözlenen Menteşe'de drone ile havadan görüntülendi.<br>Karamehmet Mahallesi Sekibaşı Caddesi'nde 80 yaşlarındaki yaşlı bir kadın, elindeki bastonuyla yürürken görüldü. Zaten 65 yaş üstü olması nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan kişiler grubunda yer alan yaşlı kadının üstüne karantina yasağının uygulandığı gün sokakta olması şaşırttı. Basın mensuplarının "Teyzeciğim dışarıya çıkman yasak" uyarısı üzerine "Bakkal kapalıymış" diye yanıt veren yaşlı kadın evinin yolunu tuttu.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN<br>2020-04-18 16:13:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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