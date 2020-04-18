Marmaris polisi anahtarı içeride unutan kadına çilingir ile yetişti

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, evinin bahçesinde çocuklarıyla oynarken anahtarı içeride unuttuğu kapısı kapanan kadının imdadına polis yetişti. Polis, getirdiği çilingir ile evin kapısını açtı. Sıdıka Dereağzı (36), 'İyi ki varsınız' diyerek polislere teşekkür etti.<br>Olay, bugün saat 16.00 sıralarında İrimiçi mevkisinde meydana geldi. Sıdıka Dereağzı, müstakil villasının bahçesine iki çocuğu ile çıktı. Çocuklarıyla oyun oynayarak zaman geçiren kadın, içeriden bir şey almak için evine yöneldiğinde kapının kapandığını fark etti. Anahtarı içeride unuttuğu için 155 polis ihbar hattını arayarak yardım istedi. Villaya gelen polis kadından durumu öğrenince 4 kilometre uzaklıktaki Kemeraltı Mahallesi'nde bulunan bir çilingiri evinden alarak geri geldi. Çilingir villanın dış kapısını saniyeler içinde açtı.<br>Kapısının açıldığına sevinen Sıdıka Dereağzı, "Bu zor süreçte polis arkadaşlar güvenliğimiz için sürekli dolaşıyor. Marmaris polisine çok teşekkür ederim" dedi. Kadına yardımcı olan polis ekipleri ise, "Evinizde kalın, sağlıklı kalın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-04-18 18:10:37<br>

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