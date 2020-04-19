Fethiye’de polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polis ekipleri sokak hayvanlarına mama verdi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri sokak hayvanlarına mama verdi.

Korona virüsü (Covid 19) nedeniyle dünya genelinde yaşanan sıkıntılar insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi.

Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlanmasından dolayı hayvan severler sokak hayvanlarına yem götüremez olunca polis ekipleri devre girdi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri kimsesiz sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Hayvan severler polis ekiplerine teşekkür etti.

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