İzinli olarak sokağa çıkıp, hayvanları beslediler

<br>Cavit AKGÜN/ORTACA, (Muğla),(DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kedi ve köpekleri besliyor. Dernek üyeleri vatandaşlara çağrıda bulunarak 'Onlar için bir kap yemek, bir kap su' mesajı paylaştı.<br>Ortaca'nın dünyaca ünlü turistlik mahallesi Dalyan'da faaliyetlerini sürdüren Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, sokak havanları için gecesini gündüzüne katıyor. Hayvanseverler, koronavirüs salgını kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarına aç kalmamaları için destek veriyor. Dalyan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Mebrure Kuzey Blom, beraberindeki gönüllüler Hilary Phillips ve Gönül Korkmaz ile birlikte hayvanlar için parklara, cadde ve sokaklara mama ile kap içerisinde su bırakıyor.<br>Dalyan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Mebrure Kuzey Blom, "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda can dostları beslemeye çıktık. Genelge sayesinde bizlere izin verildiği için Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Kedi evimizdeki hayvanların yanı sıra sokak hayvanlarını yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çoğu aç-susuz kalmış. Kenesi olanlara ilaçlarını veriyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlarımızın evlerinin önüne bir kap yemek, bir kap su bırakmasını istiyorum. Biz elimizden geldiğince yetmeye çalışıyoruz. Birlik olursak daha fazla hayvana ulaşırız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN <br>2020-04-19 13:26:17<br>

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