Muğla'da sokağa çıkma yasağında da dezenfeksiyon çalışması

<br>Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağında da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.<br>Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçe genelinde vatandaş sağlığını koruma amacıyla cadde ve sokaklarda gerçekleştirdikleri dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sokağa çıkma yasağı ilan edilen iki gün boyunca sürdürdü. Çalışmalar sırasında cadde ve sokakların detaylı olarak yıkandı, bina girişleri ve parklar en ince ayrıntılarına kadar dezenfekte edildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN <br>2020-04-19 13:56:26<br>

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