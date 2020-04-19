Evden çıkamayan çift belediye başkanından doğum günü pastası istedi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan evli çiftin doğum günü pasta talebini geri çevirmeyerek, çifte pasta gönderdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan FigenÜmit Ayten çiftine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün doğum günü sürprizi yaptı. Büyükşehir Belediyesine telefon ile ulaşarak eşinin doğum günü için pasta talep eden Ümit Ayten'in isteği üzerine Başkan Gürün'ün talimatı ile zabıta ve halkla ilişkiler ekibi harekete geçti. Ekipler, özel olarak hazırlanan doğum günü pastasıyla evinde ziyaret ettikleri Figen Ayten'in doğum gününü kutladı. Ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, Figen Ayten ile telefonda görüştü.

Eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeyi aradığını söyleyen Ümit Ayten, belediye yetkililerine teşekkür etti. Doğum günü kutlandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Figen Ayten ise, "Belediye Başkanımız Doktor Osman Gürün Bey sağ olsun aradılar. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok şaşırdım, çok mutluyum, şu an ne diyeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.

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