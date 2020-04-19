Emir´e, doğum günü pastası polislerden

<br>Tuba AYHAN / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde yaşayan Emir Ermiş´e (8), Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri pasta alarak doğum günü sürprizi yaptı.<br>Sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum gününden Emir Ermiş´e pasta alamayan ailesi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Haberi alır almaz harekete geçen ekipler pasta alarak Ermiş ailesinin Yalıkavak Mahallesi´nde bulunan evine gitti. Yapılan sürprizden habersiz olarak kapıyı açan Emir, karşısında pastayla gelen polis ekiplerini gördü. Yapılan sürpriz karşısında çok sevinen Emir, mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN <br>2020-04-19 18:56:19<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-