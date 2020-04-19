Polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, 8 yaşındaki Emir Ermiş’e sürpriz doğum günü yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 155’i arayan Ermiş ailesi, 8 yaşındaki çocuklarının doğum günü olduğu ifade ederek pasta almak için dışarı izni istedi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü gelen telefon üzerine polis ekipleri açık bir ekmek satışı yapan pastaneden pasta aldı. Yalıkavak mahallesinde oturan Ermiş ailesinin ev adresini bulan polisler aldıkları pasta ile yola koyuldu. 8 yaşındaki Emir Ermiş’i polis otosunun yanına çağıran polis ekipleri Emir’in doğum günün kutladı. Yanlarında getirdikleri pastayı da Ermiş ailesi ile beraber kesen 4 polis daha sonra evden ayrıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu davranışı aile ve çevredeki vatandaşlar tarafından büyük taktir toplandı. Aile ise polis ekiplerine teşekkürlerini sundu.

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