Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi

Marmaris’te cadde ve sokakların yıkanarak dezenfekte edilmesi insansız hava kamerası ile görüntülendi.

Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında 7 cadde, 6 mahalle ve 23 sokak için yaklaşık 60 bin litre seyreltilmiş dezenfektan madde kullanıldı. Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında önlemler alınırken, Marmaris ilçesinde de sokaklar, caddeler ve ortak kullanım alanları virüsten arındırılma işlemlerine devam ediyor.

Marmaris Belediyesi’ne bağlı temizlik, park bahçeler ve zabıta ekiplerinden oluşan 3 su tankeri, 3 özel dezenfeksiyon aracı, 3 traktör üstü dezenfekte makinesi ve 30 personel ile otobüs, araç güzergahlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Ayrıca çöp konteynerleri da temizlendi. Yol boyunca kaldırım kenarları dezenfektan maddesi ile karıştırılmış solüsyonla beyaz köpüklendi. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını yapan personel megafonla “Evinizde kalın” çağrısında bulundular.

Temizlik ekipleri, düzenli olarak ilçedeki tüm cadde ve sokakları, parkları, kamu kuruluşlarını, durakları, sağlık kuruluşlarını, eczaneleri, gıda satışı yapan iş yerlerini, toplu taşıma araçlarını, taksileri, asansörleri, çöp kutularını, rögarları dezenfekte ediyor.

Yapılan çalışmalar Marmaris Belediye başkanı Mehmet Oktay tarafından titizlik ile takip ediliyor.

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