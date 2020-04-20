Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi

İHA

Marmaris'te cadde ve sokakların yıkanarak dezenfekte edilmesi insansız hava kamerası ile görüntülendi.

Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi

Marmaris’te cadde ve sokakların yıkanarak dezenfekte edilmesi insansız hava kamerası ile görüntülendi.
Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında 7 cadde, 6 mahalle ve 23 sokak için yaklaşık 60 bin litre seyreltilmiş dezenfektan madde kullanıldı. Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında önlemler alınırken, Marmaris ilçesinde de sokaklar, caddeler ve ortak kullanım alanları virüsten arındırılma işlemlerine devam ediyor.
Marmaris Belediyesi’ne bağlı temizlik, park bahçeler ve zabıta ekiplerinden oluşan 3 su tankeri, 3 özel dezenfeksiyon aracı, 3 traktör üstü dezenfekte makinesi ve 30 personel ile otobüs, araç güzergahlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Ayrıca çöp konteynerleri da temizlendi. Yol boyunca kaldırım kenarları dezenfektan maddesi ile karıştırılmış solüsyonla beyaz köpüklendi. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını yapan personel megafonla “Evinizde kalın” çağrısında bulundular.
Temizlik ekipleri, düzenli olarak ilçedeki tüm cadde ve sokakları, parkları, kamu kuruluşlarını, durakları, sağlık kuruluşlarını, eczaneleri, gıda satışı yapan iş yerlerini, toplu taşıma araçlarını, taksileri, asansörleri, çöp kutularını, rögarları dezenfekte ediyor.
Yapılan çalışmalar Marmaris Belediye başkanı Mehmet Oktay tarafından titizlik ile takip ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürün’den Datçalılara mektup
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den Datçalılara mektup
Ramazan öncesi Marmaris’te pide çıkaracak fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Ramazan öncesi Marmaris’te pide çıkaracak fırınlar ...
(Görüntülü) Marmaris'te pide çıkaracak fırınlar denetlendi 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te pide çıkaracak fırınlar ...
Marmaris'te, ramazan pidesi çıkarılacak fırınlarda denetim
YEREL HABERLER Marmaris'te, ramazan pidesi çıkarılacak fırınlarda ...
(Görüntülü) Eşinin doğum günü için yardım istedi, belediye pasta getirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eşinin doğum günü için yardım istedi, ...
ABD´li arkeolog Love´ın ölümüyle tartışmalar yeniden gündeme geldi
YEREL HABERLER ABD´li arkeolog Love´ın ölümüyle tartışmalar yeniden ...
Fethiye’de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu
YEREL HABERLER Fethiye’de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler ...
Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza
YEREL HABERLER Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 ...
Marmarisliler hafta sonu evde kaldı
YEREL HABERLER Marmarisliler hafta sonu evde kaldı
Polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü ...
Emir´e, doğum günü pastası polislerden
YEREL HABERLER Emir´e, doğum günü pastası polislerden
Eşinin doğum günü için yardım istedi, belediye pasta getirdi
YEREL HABERLER Eşinin doğum günü için yardım istedi, belediye pasta ...
Bodrum açıklarındaki ada, 125 milyon liraya satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarındaki ada, 125 milyon liraya satışa ...
Evden çıkamayan çift belediye başkanından doğum günü pastası istedi
YEREL HABERLER Evden çıkamayan çift belediye başkanından doğum günü ...
Bodrum’daki satılık adanın fiyatı dudak uçuklattı
YEREL HABERLER Bodrum’daki satılık adanın fiyatı dudak uçuklattı
Marmaris'te Türk denizcilerin yatlarda izole yaşamı
YEREL HABERLER Marmaris'te Türk denizcilerin yatlarda izole yaşamı
(Görüntülü) Marmaris'te Türk denizciler yatlarında izole yaşama devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te Türk denizciler yatlarında ...
(Görüntülü) Dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dezenfekte işlemleri sokağa çıkma ...
Muğla'da sokağa çıkma yasağında da dezenfeksiyon çalışması
YEREL HABERLER Muğla'da sokağa çıkma yasağında da dezenfeksiyon ...
Muğla sokakları deterjan ile yıkanıyor
YEREL HABERLER Muğla sokakları deterjan ile yıkanıyor
Menteşe'de gazeteler evlere dağıtılıyor
YEREL HABERLER Menteşe'de gazeteler evlere dağıtılıyor
İzinli olarak sokağa çıkıp, hayvanları beslediler
YEREL HABERLER İzinli olarak sokağa çıkıp, hayvanları beslediler
Fethiye’de polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı
YEREL HABERLER Fethiye’de polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı
Bakan Ersoy’un açıklamaları turizmcileri heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy’un açıklamaları turizmcileri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X