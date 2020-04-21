100 ülkeden 500 turizmci interaktif konferansla bir araya geldi Dünya turizmi korona virüsünü konuştu

Korona virüsünün (Covid19) en çok vurduğu sektörlerden biri olan turizm sektörünü değerlendirmek için yaklaşık 100 ülkeden 310 acente yetkilisi ve 200 turizmci bir araya geldi.

Yaklaşık 100 ülkeden 310 acente yetkilisi ile 200 turizm profesyonellerinin katıldığı "Turizmde Motivasyon" toplantısı düzenledi. Travel Shop Turkey tarafından organize edilen ve ülkeler arasında düzenlenen toplantıya Türkiye’den ve dünyadan birçok turizmci katıldı. Korona virüsüne karşı alınacak önlemler, turizmin yeniden hareketlenmesi ve otellerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında bilgi alış verişi yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ında konuk olarak katıl. Aras, korona virüs salgınının Bodrum'a ve diğer destinasyonlara etkilerini anlattı. İnteraktif konferansta, turizmde yeni döneme dair öngörülerimizi paylaşan Aras yeni dönemde neler yapıla bileceğini turizmcilerle paylaştı. Toplantıyı organize eden Murtaza Kalender'e teşekkürlerini sunan Başkan Aras, Amerika Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale Bodrum’a davet etti.

Bodrum’da konuşmacı olarak katılan Turizmci Zeynel Kılıç ise toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek “Turizme motivasyon şeklinde toplantılar yapılıyor. Toplantıya 100 ülkeden 500 turizmci ve acenteci katıldı. Bu toplantı zoom üzerinde canlı olarak yayınlandı. Toplantıya dünyanın en saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan Amerika Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale ve çok değerli Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ta katıldı. Bu toplantıların amacı, Korona virüsünden dolayı etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörünü canlı tutmak, motivasyonunu canlı tutmak ve bütün dünyadaki turizmcileri, acentecileri bir biriyle görüştürerek fikir alış verişinde bulunmak. Son yapılan toplantıda da gerçekten çok başarılı geçti. Orada güzelde bir hareket oldu. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Amerika Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale Bodrum’a davet etti. Başkan Dale’de bu daveti kabul ederek sanırım Eylül veya Ekim ayında gelmeyi planladığını söyledi. Dane’lin Bodrum’a gelmesi Amerika da gündem olmamıza neden olacaktır” dedi.

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