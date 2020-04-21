(Görüntülü) Bodrum'da ilkokullu miniklerden 23 Nisan klibi

<br>MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evde kendi imkanlarıyla 100'üncü yıla özel klip hazırladı.<br>23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle Bodrum Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, evlerinde kendi imkanlarıyla klip çekti. 100'üncü yıla özel hazırlanan klip beğeni topladı. 1-D sınıfı öğrencileri evlerinde 'Ben Türk Çocuğuyum' marşını okudu. Velilerin çektiği görüntüler, eserin orijinal seslendirmesiyle birleştirildi. Klipte, öğrencilerin en güzel kıyafetlerini giydiği ve evlerinin duvarlarını süsledikleri görüldü.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum <br>2020-04-21 14:47:36<br>
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