75 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

75 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

DHA

Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, virajdan uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hakan Gökdere (28), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 08.30 sıralarında Menteşe ilçesinin kırsal Dağpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Menteşe'den Zeytinköy Mahallesi yönüne giden Hakan Gökdere, virajda, 48 ACM 333 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kuru temizleme dükkanı işleten ve evli olduğu öğrenilen Gökdere, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma...

75 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

<br>Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, virajdan uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hakan Gökdere (28), yaşamını yitirdi.<br>Kaza, saat 08.30 sıralarında Menteşe ilçesinin kırsal Dağpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Menteşe'den Zeytinköy Mahallesi yönüne giden Hakan Gökdere, virajda, 48 ACM 333 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kuru temizleme dükkanı işleten ve evli olduğu öğrenilen Gökdere, olay yerinde yaşamını yitirdi.<br>Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından uçurumdan alınan Gökdere'nin cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.    DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Aykut KURT <br>2020-04-21 15:44:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bodrum'da ilkokullu miniklerden 23 Nisan klibi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrum'da ilkokullu miniklerden 23 Nisan ...
Yatağanlı öğrencilerden 100’üncü yıla 3 bin fotoğraf
YEREL HABERLER Yatağanlı öğrencilerden 100’üncü yıla 3 bin fotoğraf
Bozuk yollar kazınarak düzeltildi
YEREL HABERLER Bozuk yollar kazınarak düzeltildi
100 ülkeden 500 turizmci interaktif konferansla bir araya geldi Dünya turizmi korona virüsünü konuştu
YEREL HABERLER 100 ülkeden 500 turizmci interaktif konferansla bir ...
Evde kalan çocuklardan 23 Nisan klibi
YEREL HABERLER Evde kalan çocuklardan 23 Nisan klibi
Zeytinköy’de 8 konutun inşaatı sürüyor
YEREL HABERLER Zeytinköy’de 8 konutun inşaatı sürüyor
(Görüntülü) Marmaris'te 23 Nisan için balkon ve pencereler Türk bayrağıyla süslendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te 23 Nisan için balkon ve ...
Marmaris'te evler 23 Nisan için bayraklarla süslendi
YEREL HABERLER Marmaris'te evler 23 Nisan için bayraklarla süslendi
(Görüntülü) 14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştü
(Görüntülü) 'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları indi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları ...
'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları indi 
YEREL HABERLER 'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları indi 
Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Ferhat, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Ferhat, kurtarılamadı
Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız paylaşıma tepki
YEREL HABERLER Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız ...
Bodrum Belediyesi korona tarım acil eylem planında ilk adımı attı Üreticilere ilk etapta 65 bin fide dağıtımı yapıldı Başkan Aras: "fidelerin hasadına kadar üreticinin yanındayız"
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi korona tarım acil eylem planında ...
Çocuklar 23 Nisan’ı anlattı
YEREL HABERLER Çocuklar 23 Nisan’ı anlattı
Büyükşehirden veteriner kliniklerine maske
YEREL HABERLER Büyükşehirden veteriner kliniklerine maske
Sosyal medyada ‘İyi bilmezdik’, ’Şık olmadı’ tartışması Datça Knidos antik kentinde kazı çalışması yaparken tarihi eserleri tahrip ettiği gerekçesiyle kazıdan el çektirilen ve bazı tarihi eserleri kaçırdığı ileri sürülen ABD’li Arkeolog Iris Cornelia Love’un ölümü sonrası Datça Belediyesi sosyal medya hesabından verilen mesaj tartışma konusu oldu
YEREL HABERLER Sosyal medyada ‘İyi bilmezdik’, ’Şık olmadı’ ...
Yasağa uymayıp, lastik botla denize açıldılar
YEREL HABERLER Yasağa uymayıp, lastik botla denize açıldılar
Yasağı denizde deldiler, cezayı yediler
YEREL HABERLER Yasağı denizde deldiler, cezayı yediler
Başkan Gürün’den Datçalılara mektup
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den Datçalılara mektup
Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi
Ramazan öncesi Marmaris’te pide çıkaracak fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Ramazan öncesi Marmaris’te pide çıkaracak fırınlar ...
(Görüntülü) Marmaris'te pide çıkaracak fırınlar denetlendi 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te pide çıkaracak fırınlar ...
Marmaris'te, ramazan pidesi çıkarılacak fırınlarda denetim
YEREL HABERLER Marmaris'te, ramazan pidesi çıkarılacak fırınlarda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X