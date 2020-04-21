75 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

'Ablam ve ben'

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<br>Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, virajdan uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hakan Gökdere (28), yaşamını yitirdi.<br>Kaza, saat 08.30 sıralarında Menteşe ilçesinin kırsal Dağpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Menteşe'den Zeytinköy Mahallesi yönüne giden Hakan Gökdere, virajda, 48 ACM 333 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kuru temizleme dükkanı işleten ve evli olduğu öğrenilen Gökdere, olay yerinde yaşamını yitirdi.<br>Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından uçurumdan alınan Gökdere'nin cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Aykut KURT <br>2020-04-21 15:44:19<br>

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