Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

'Ablam ve ben'

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Muğla’da, otomobilin 75 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla’nın Menteşe İlçesine bağlı kırsal Zeytinköy Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayarak 75 metre yükseklikten uçuruma devrilen otomobilde, Hakan Gökdere (28) isimli araç sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 48 ACM 333 plakalı otomobil ile seyir halinde giden Hakan Gökdere, Menteşe İlçesi’ne bağlı Zeytinköy Mahallesi yakınlarda virajı alamayarak uçurumdan devrildi. Meydana gelen trafik kazasında Gökdere, olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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