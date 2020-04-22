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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Datça'nın atalık tohumları toprakla buluşuyor

DHA

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 5 yıl önce kurulan Yerel Tohum Derneği, bölgenin unutulan atalık tohumlarını toprakla buluşturuyor. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, üreticilere çağrıda bulunarak, ürettikleri yerel tohumları ücretsiz paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, geçen yıl, üreticileri yerel tohumlarla buluşturmanın yanı sıra Datça yarımadasının coğrafi yapısını, endemik bitki örtüsünü, tarımını, toprağını, denizini ve her türlü değerini korumak için kuruldu. Küçük hobi bahçeleriyle başlayan çalışmalar,...

Datça'nın atalık tohumları toprakla buluşuyor

<br>Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 5 yıl önce kurulan Yerel Tohum Derneği, bölgenin unutulan atalık tohumlarını toprakla buluşturuyor. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, üreticilere çağrıda bulunarak, ürettikleri yerel tohumları ücretsiz paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.<br>Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, geçen yıl, üreticileri yerel tohumlarla buluşturmanın yanı sıra Datça yarımadasının coğrafi yapısını, endemik bitki örtüsünü, tarımını, toprağını, denizini ve her türlü değerini korumak için kuruldu. Küçük hobi bahçeleriyle başlayan çalışmalar, kısa sürede 50 dönümlük alana ulaştı. Meyve ve sebzelerden bakliyatlara kadar 300 tür ürünün, 1000'e yakın tohum çeşidi elde edildi. Derneğin 'zehirsiz topraklarda zehirsiz üretim' sloganıyla yaptığı çalışmalar, takdir topladı.<br>Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çalışmaları gönüllü yaptıklarını belirten Karacan, "Atalık yerel tohumlarımıza yönelerek, üretimimizi artırmalıyız. Uluslararası tekellerin ellerinde olan tohumları almaktan vazgeçerek, zehirsiz topraklarda, zehirsiz üretim yapmalıyız. Kimyasal ilaçlardan kaçınmak zorundayız" dedi.<br>'HEM YAZLIK, HEM DE KIŞLIK ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİYORUZ'<br>Tohum rezervlerinin 1000'e yaklaştığını belirten Karacan, "Sebzelik ürünlerle başladığımız yerel tohum çalışmalarımız domatesten fasulyeye, kavun karpuzdan tahıla kadar birçok ürünün tohumunu elde ettik. Datça'mıza özgü birçok ürün var. Örneğin dikenli iri salatalıkları çoğaltıp sahiplenmeye çalışıyoruz. Bakliyatgillere de el attık. Şu anda herkes yeni tohum bulundu diye düşünüyor ama biz yaklaşık 7-8 yıl öncesinden, Atalık tohumlarımızdan olan karakılçık buğdayımızdan tutun, siyez, kavılca ve koca buğday dediğimiz 4 tür atalık buğdayımıza sahip çıktık. Burada 50 dönümlük arazilerde ekiyor ve çoğaltıyoruz. Hemen hemen yazlık ürünlerin bütün çeşitlerini yetiştiriyoruz. Kışlık ürünlere de başladık. Lahanadan brokoliye kadar her sebzeyi üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.<br>'DATÇALI ÜRETİCİLERLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'<br>Elde ettikleri tohumları üreticilerle paylaşmaya hazır olduklarını sözlerine ekleyen Karacan, "Öncelikle Datçalı üreticilerle iş birliğine hazırız. Ürettiğimiz yerel tohumları ücretsiz paylaşmaya hazırız. Sadece Datça değil, ülkemizin her yerindeki üreticilere sesleniyoruz. Gelin, dünya tekellerinin ellerinde var olan Hirbit ve GDO'lu ürünlerden vazgeçin. Biz kendi ürettiğimiz tohumları ücretsiz olarak size verelim, bunları ekin" dedi.<br>'YEREL TOHUMLA ÜRETİM SIFIR MALİYET'<br>Üretimde her şeyin kazanç demek olmadığına değinen Karacan, "Üreticiler kazancı ön planda tutuyorlar. Biz bunun araştırmasını yaptık. Tohuma, ilaca, kimyaya ve hormonsal maddelere dünyanın paralarını ödüyorlar. Oysa yerel tohumla üretim sıfır maliyet demektir. Ürettiğiniz ürün, belki raf ömrü uzun olmayabilir, ama sağlıklı olacaktır. Zehirsiz toprakta, zehirsiz üretimin en güzel yanı sağlığımızı koruyor olmamızdır. Gelecek nesilleri koruyoruz. Raf ömrü kısa olsun ama gelecek nesillerimiz sağlıklı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL<br>2020-04-22 08:09:01<br>

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