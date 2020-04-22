105. Sokakta 23 Nisan kutlamaları balkonlardan bayraklarla yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

105. Sokakta 23 Nisan kutlamaları balkonlardan bayraklarla yapılacak

İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlamak için Marmaris'te bayrak seferberliği başladı.

105. Sokakta 23 Nisan kutlamaları balkonlardan bayraklarla yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100’üncü yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlamak için Marmaris’te bayrak seferberliği başladı.
105. sokak kutlamalarını her yıl geleneksel hale getiren 66 yaşındaki terzi Salih Yazgan, korona virüsü (kovid19) salgını sebebiyle evde kalmak zorunda kalmasına rağmen boş durmadı ‘Çocukların Salih dedesi’, evindeki yüzlerce Türk Bayrağı, Atatürk posteri ile afişleri tek tek yıkadı, ütüledi, paketledi, 105 Sokak’ta dağıtılmasını sağladı. Hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan maddi destek almadan, binlerce kişinin katıldığı 105 Sokak’taki 23 Nisan kutlamalarını gerçekleşmesine öncülük eden Salih Yazgan, bu yıl yaşından ötürü Selimiye Mahallesindeki evinde kendini izole ediyor olsa da videolu mesaj yolladı.
Sokak sakinlerinden oluşan gönüllüler vasıtasıyla bayraklar bugün dağıtılmaya başlandı. Sokak 2014’ten bu yana her 23 Nisan öncesinde olduğu gibi görenlerin ilgisini ve takdirini toplayan bir hal aldı.
Gönüllülerin balkonlarına asması için 6 metrekarelik Bayrak teslim ettiği, biri 3, diğeri 5 yaşındaki iki çocuk sahibi Özmen ailesinin annesi, “Daha önce kullandığımız Bayrak hem daha küçük hem de biraz eskimişti. 23 Nisan neşesini şimdiden evimize çocuklarımıza tattıran sokak komşumuz Salih ağabeyimize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
Salih Yazgan, 2021’de yine 105 Sokak’ta kutlama yapmanın arzusunu duyduğunu belirterek şunları söyledi: “İnşallah, alınan önlemler sonrası korona belasından en kısa sürede kurtulur, seneye 105 Sokaktaki kutlamalarda buluşuruz. Çocukları, onları şenlendirmeyi, eğlendirmeyi çok ama çok özledim. Bu vesileyle herkesi, tüm ülkeyi evlerinin pencerelerini, balkonlarını Türk Bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle süslemeye, yetkililerin çağrıları doğrultusunda 23 Nisan coşkusunu çocuklarımıza tattırmaya çağırıyorum. Bu sene evdeyiz evlerimizden kutlayacağız” dedi.
105 sokak gönüllüsü olan, gösterileriyle sokaktaki kutlamalara yıllarca renk katan Türkiye’nin en ünlü illüzyonistlerinden Mandrake Kemal de dileyen her çocuğa Atatürk posteri dağıtmaya başladı.
100 metre uzunluğundaki sokak, 2 bine yakın Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle donatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi
YEREL HABERLER Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi
Marmaris polisinden gelecekteki meslektaşları için sürpriz pasta
YEREL HABERLER Marmaris polisinden gelecekteki meslektaşları için ...
Datça'nın atalık tohumları toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Datça'nın atalık tohumları toprakla buluşuyor
Yunus ekiplerinden duygulandıran davranış
YEREL HABERLER Yunus ekiplerinden duygulandıran davranış
Datça Belediyesinden ‘antin kuntin’ proje
YEREL HABERLER Datça Belediyesinden ‘antin kuntin’ proje
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
Menteşe Devlet Hastanesi kullanıma hazır
YEREL HABERLER Menteşe Devlet Hastanesi kullanıma hazır
75 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER 75 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ...
(Görüntülü) Bodrum'da ilkokullu miniklerden 23 Nisan klibi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrum'da ilkokullu miniklerden 23 Nisan ...
Yatağanlı öğrencilerden 100’üncü yıla 3 bin fotoğraf
YEREL HABERLER Yatağanlı öğrencilerden 100’üncü yıla 3 bin fotoğraf
Bozuk yollar kazınarak düzeltildi
YEREL HABERLER Bozuk yollar kazınarak düzeltildi
100 ülkeden 500 turizmci interaktif konferansla bir araya geldi Dünya turizmi korona virüsünü konuştu
YEREL HABERLER 100 ülkeden 500 turizmci interaktif konferansla bir ...
Evde kalan çocuklardan 23 Nisan klibi
YEREL HABERLER Evde kalan çocuklardan 23 Nisan klibi
Zeytinköy’de 8 konutun inşaatı sürüyor
YEREL HABERLER Zeytinköy’de 8 konutun inşaatı sürüyor
(Görüntülü) Marmaris'te 23 Nisan için balkon ve pencereler Türk bayrağıyla süslendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te 23 Nisan için balkon ve ...
Marmaris'te evler 23 Nisan için bayraklarla süslendi
YEREL HABERLER Marmaris'te evler 23 Nisan için bayraklarla süslendi
(Görüntülü) 14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştü
(Görüntülü) 'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları indi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları ...
'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları indi 
YEREL HABERLER 'Sakin Şehir' Akyaka'ya yaban domuzları indi 
Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Ferhat, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Ferhat, kurtarılamadı
Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız paylaşıma tepki
YEREL HABERLER Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız ...
Bodrum Belediyesi korona tarım acil eylem planında ilk adımı attı Üreticilere ilk etapta 65 bin fide dağıtımı yapıldı Başkan Aras: "fidelerin hasadına kadar üreticinin yanındayız"
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi korona tarım acil eylem planında ...
Çocuklar 23 Nisan’ı anlattı
YEREL HABERLER Çocuklar 23 Nisan’ı anlattı
Büyükşehirden veteriner kliniklerine maske
YEREL HABERLER Büyükşehirden veteriner kliniklerine maske

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X