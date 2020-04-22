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Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece sürü halinde gezen domuzlar bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar ormana döndü.

Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece sürü halinde gezen domuzlar bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar ormana döndü.
Siteler mahallesi üzerinde bulunan cadde boyunca yaklaşık 1 kilometre yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Marmaris Siteler mahallesi mevkiinde cadde üzerinde dolaşan domuzların sürüler halinde dolaşması ve boş sokaklarda yiyecek araması ilginç görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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