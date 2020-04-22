Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece sürü halinde gezen domuzlar bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar ormana döndü.

Siteler mahallesi üzerinde bulunan cadde boyunca yaklaşık 1 kilometre yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Marmaris Siteler mahallesi mevkiinde cadde üzerinde dolaşan domuzların sürüler halinde dolaşması ve boş sokaklarda yiyecek araması ilginç görüntüler oluşturdu.

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