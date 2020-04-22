Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

<br>Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla) (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'da hafif hissedildi.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.05'te Ege Denizi açıklarında, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizin 9.23 kilometre derinliğinde meydana gelen ve Datça'ya 184 kilometre uzaklıktaki depremde, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadı. Datçalılar depremi hafif şekilde hissetti. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL <br>2020-04-22 10:57:35<br>

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