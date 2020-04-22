'Koronavirüs tedbiri, İztuzu'nda caretta carettaların yaşam şansını artırdı'

<br>Cavit AKGÜN/ORTACA (Muğla), (DHA) DENİZ Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Saha Sorumlusu Şenol Menzek, koronavirüs tedbirleri kapsamında balıkçılığın yasaklanmasının, dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda caretta carettaların yaşam şansını artırdığı söyledi. <br>Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'na, nesli tükenmekte olan caretta carettalar, çiftleşme dönemi için gelmeye başladı. DEKAMER ekipleri de caretta carettaların çiftleşme ve yumurtlama döneminde sorun yaşamaması sahilde çalışma yürütüyor. İztuzu Plajı'nda 5 ay kalacak caretta carettalar, çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek.<br>DEKAMER Saha Sorumlusu Şenol Menzek, deniz suyu sıcaklığın artmasıyla caretta carettaların geldiğini belirterek, "Süreçten sonra dişi caretta caretta kumsala çıkarak ilk yumurtlamayı yapacak. Yumurtlamak için nem kaybı yaşamamak için geceleri dışarı çıkıyorlar. 2 aylık kuluçka döneminin ardından yavrular yumurtadan çıkıyor. Karantina sürecinde plajda kimsenin olmaması nedeniyle kaplumbağalar daha rahat kumsala çıkarak çiftleşme yapıyor. Balıkçılığın yasak olması nedeniyle kaplumbağaların yaralanma olaylarında azalma oldu" dedi.<br>DEKAMER'de görevli veteriner hekim Neslihan Filiz ise 8 kaplumbağanın bakım ve tedavisinin tamamlanmasından sonra doğal ortamlarına bırakılacağını söyledi.<br>Caretta carettalar, Muğla'nın Dalyan, Dalaman, Ekincik ve Fethiye; Antalya'nın Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş ve Gazipaşa; Mersin'in Anamur, Göksu Deltası, Alata, Kazanlı ve Davultepe; Adana'nın Akyatan, Yumurtalık ile Hatay Samandağ'daki yumurtlama alanlarına gelerek yumurtalarını bırakıyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN <br>2020-04-22 11:03:21<br>

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