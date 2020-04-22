Büyüyünce polis olmak isteyen Poyraz'a, polislerden doğum günü sürprizi

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Esra ve Ahmet Budak çiftinin 6 yaşına giren oğulları Poyraz Budak için polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.<br>Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında bir ihbar üzerine Beldibi Mahallesi'nde bulunan Doğa Evleri Sitesi'ne gitti. Burada bir olaya müdahale eden ekipler, ayrılacakları sırada bir site sakini durup, "Burada büyüyünce polis olmak isteyen bir çocuğun doğum günü var" dedi. Bunun üzerine ilçe merkezine giden polisler, kendi imkanlarıyla pasta ve oyuncak aldı. Ardından da Tekrar Doğa Evleri Sitesi'ne giden polisler, dış giriş kapısından içeri girdi. Bahçede bebeği ile dolaşan bir kişiye sitede doğum günü olan bir çocuk olduğunu belirtip, kapı numarasını istedi. Ancak, sordukları kişi, doğum günü olan Poyraz Budak'ın babası Ahmet Budak çıktı. Ekipler, baba ile birlikte daireye gitti. Kapı dışında pasta üzerine mumlar konularak yakıldı ve kapı zili çalındı. Kapıyı açan 6 yaşındaki Poyraz Budak ve annesi Esra Budak karşılarında pasta ile duran polisleri görünce kısa süreliğine şaşkınlık yaşayarak sessiz kaldı. Polisler, 6 yaşına giren Poyraz Budak'a pastasını ve oyuncağını hediye ederek doğum gününü alkışlarla kutladı. Poyraz, pastanın mumlarını üfleyip, hediye edilen paketi açtı.<br>'BÜYÜYÜNCE POLİS OLACAĞIM'<br>Polislere teşekkür eden Poyraz Budak, "Büyüyünce çocukları hırsızlardan ve katillerden korumak için polis olacağım. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.<br>Ev kadını Anne Esra Budak ise, "Çok mutluyuz, oğlumuza çok güzel sürpriz oldu. Oğlum polisleri çok seviyor ve polis olmak istiyor" dedi.<br>Memur Baba Ahmet Budak ise, "Emniyet teşkilatımız her zaman var olsun. Bu jestleri için minnettarız. Oğlum için çok büyük sürpriz oldu. Polis hayranı ve büyüyünce olmak istiyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN <br>2020-04-22 16:43:29<br>

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