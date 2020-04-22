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Büyükşehir’den 23 Nisan’da gezici araçlarla mobil konser Muğla Büyükşehir Belediyesi TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu mobil sahneyle mahalle mahalle dolaşarak konserler veriyor.

İHA

Büyükşehir’den 23 Nisan’da gezici araçlarla mobil konser Muğla Büyükşehir Belediyesi TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu mobil sahneyle mahalle mahalle dolaşarak konserler veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Korona virüs (kovid19) salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların en coşkulu şekilde kutlaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün talimatıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası gezici araç ile mahalle mahalle dolaşarak konserler veriyor.
Balkonlar kırmızıbeyaza büründü
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan mobil sahneyle mahalle mahalle dolaşarak konserler veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası 23 Nisan coşkusu yaşatarak evlerinde kalan vatandaşlara moral veriyor. Büyük ilgi gören konserler öncesi Büyükşehir Belediyesi ekipleri ev ev dolaşarak vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti. Konser sırasında bağımsızlığın sembolü Türk bayraklarıyla balkonlara çıkan Muğlalılar, orkestra ve bando takımının seslendirdiği marş ve şarkılara eşlik ederek büyük coşku yaşıyor.
Başkan Gürün, ses araçlarını ilçelere uğurladı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 23 Nisan’da çocuklara bayram coşkusu yaşatacak olan ses araçlarını ilçelere uğurladı. Başkan Gürün’ün katılımıyla ilçelere yola çıkan ses araçları, 23 Nisan Perşembe günü 13 ilçede aynı anda ses araçlarıyla gezici olarak müzik yayını yapacak. Ayrıca 23 Nisan günü akşam saat 21.00’da Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi Muğlalılar da İstiklal Marşını her birlikte söyleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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