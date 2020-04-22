(Görüntülü) Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi

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Muğla'daki Kredi Yurtlar Kurumu´na ait yurda, yurt dışından getirilen 355 kişi yerleştirildi. Aralarında kadın, çocuk ve bebeklerinde bulunduğu kişilerin koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak<br>Dalaman Havalimanı´na Almanya´dan uçakla gelen 355 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Muğla´nın merkez ilçesi Menteşe´ye getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi´ne ait 10 otobüsle getirilen Türk vatandaşları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi.<br>Polis, AFAD, UMKE, Kızılay ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanların kayıtları yapıldı. Muğla 355 kişinin koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacağı DHA-Genel Türkiye-Muğla <br>2020-04-22 23:36:21<br>

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