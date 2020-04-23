Çocuklar için gökyüzüne balon bıraktılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda törene katılamayan çocuklar için gökyüzüne Türk bayraklı balonlar bırakıldı.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene çok az sayıda protokol üyeleri katıldı. Sosyal mesafeyi koruyarak yapılan tören sonrası korona virüs (Kovid19) nedeniyle törene katılamayan çocuklar için gök yüzüne balon bırakıldı. Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, çeşitli oda ve STK temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.

Belediye Meydanı'ndaki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı okunurken, ardından ise çocuk şarkılarının çalınmasıyla tören sona erdi.

Törenin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz üzerinde Türk Bayrakları bulunan balonları gökyüzüne bırakarak çocuklara selam yolladılar.

Törenin ardından ise belediye hoparlörlerinden, çocuk şarkıları ve Atatürk'ün sesi yayınlandı. Bodrum'un birçok sokak ve caddesi vatandaşlar tarafından ay yıldızlı bayraklarla donatıldığı görüldü.

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