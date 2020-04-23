Çocuklar bayrama sesleriyle eşlik ettiler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atapark’ta resmi tören düzenlendi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve okul yöneticilerinden oluşan yaklaşık 50 kişiden oluşan protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen tören Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Çelenk sunma töreninden sonra saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesinin ardından program Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un mesajı okundu.

Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulup maskelerin takılmasıyla gerçekleşen törene katılamayan çocuklar ise sesleriyle programa eşlik ettiler.

Alanda bulunan ses sisteminde çocuk şarkılarının çalınmasının ardından Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından seslendirilen 23 Nisan şiirleri yine ses sistemi aracılığı ile törene katılanlarla paylaşıldı.

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