Polis motosikletini şemsiye ile koruyan Eylül’e sürpriz ziyaret

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, geçtiğimiz yıl okul bahçesindeki polis motosikletini kırık şemsiyesiyle koruyan öğrenciye polis ekipleri 23 Nisan sürprizi yaptı.

Şehit Mustafa Gökdal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Eylül Karaca, 2019 yılının ekim ayında okul bahçesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekiplerinin yağmurda ıslanan motosikletinin yanına gelerek kırık şemsiyesiyle koruyan öğrenciyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evinde ziyaret ettiler.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürpriz şekilde Eylül Karaca’yı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Karaçulha Mahallesi’ndeki evine gittiler. kendisine kırtasiye malzemeleri hediye eden ekipler duyarlılığı nedeniyle tekrar teşekkür ettiler.

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