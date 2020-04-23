Bando mahallelerde 23 Nisan konseri verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bando mahallelerde 23 Nisan konseri verdi

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Belediyesi Bando Takımı, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan yurttaşlara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mahallelerde konserler verildi.

Bando mahallelerde 23 Nisan konseri verdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Belediyesi Bando Takımı, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan yurttaşlara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mahallelerde konserler verildi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın talimatıyla harekete geçen Fethiye Belediyesi Bando Takımı, Fethiye’nin neredeyse tamamını gezerek konser verdi.Fethiyeliler mahalle mahalle gezen bando ekibine camlardan ve balkonlardan alkışlarla eşlik etti. Bazı vatandaşlar Türk Bayraklarını sallayarak Bando ekibe destek verdi. Konserlerde Harbiye Marşı, İzmir Marşı, Ordu marşı, 30 Ağustos Marşı gibi birçok marşları çalındı.

Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları unutulmadı.
Fethiye Belediye Bandosu aynı zamanda güvenlik güçlerinin görev yaptığı bina önlerinde ve Fethiye’de bulunan sağlık kurumlarının acil girişlerinde konserler verdi. Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları böylesine özel bir günde, kendilerine moral vermek için yapılan bu etkinlik için yetkililere teşekkür ettiler.
Fethiye Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından mahallelerde yapılan konserleri kısa film şeklinde yayınladı. Yayınlanmasının kısa bir süre sonra video binlerce kişi tarafından izlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

112 Çağrı Merkezinden Türk bayrağı istediler Muğla Menteşe’den İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezleri sosyal medya sayfasına ulaşarak 6 aylık oğullarına bayrak isteyen aileye Türk bayrağını, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi ekibi teslim etti
YEREL HABERLER 112 Çağrı Merkezinden Türk bayrağı istediler Muğla ...
Polis motosikletini şemsiye ile koruyan Eylül’e sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Polis motosikletini şemsiye ile koruyan Eylül’e ...
Marmaris'te şehidin oğlu 23 Nisan'da unutulmadı
YEREL HABERLER Marmaris'te şehidin oğlu 23 Nisan'da unutulmadı
Marmaris'te 23 Nisan balkonlarda kutlandı
YEREL HABERLER Marmaris'te 23 Nisan balkonlarda kutlandı
Muğla'da 2 otobüsten çalan şarkılarla 23 Nisan şenlendi
YEREL HABERLER Muğla'da 2 otobüsten çalan şarkılarla 23 Nisan ...
Muğla’da belediye başkanları ortak metin ile bayramı kutladı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye ve 13 ilçe belediye başkanı siyasi parti ayrımı gözetmeksizin ortak bir kutlama videosu yayınladı
YEREL HABERLER Muğla’da belediye başkanları ortak metin ile bayramı ...
Marmaris’te 23 Nisan kutlamaları
YEREL HABERLER Marmaris’te 23 Nisan kutlamaları
4 kardeş, biriktirdikleri harçlıklarını kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER 4 kardeş, biriktirdikleri harçlıklarını kampanyaya ...
Polis korteji eşliğinde 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Polis korteji eşliğinde 23 Nisan coşkusu
23 Nisan’da doğan öğrencilere sürpriz
YEREL HABERLER 23 Nisan’da doğan öğrencilere sürpriz
Sanatçı Seda Sayan’dan belediyeye ziyaret
YEREL HABERLER Sanatçı Seda Sayan’dan belediyeye ziyaret
İl Müdürü Töre kaza geçiren öğrencinin bayramını kutladı
YEREL HABERLER İl Müdürü Töre kaza geçiren öğrencinin bayramını ...
10 ton süt dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER 10 ton süt dağıtımı yapıldı
Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan birlik ve dayanışma örneği
YEREL HABERLER Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan birlik ve ...
Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Uçak’tan TBMM’nin 100’üncü yılı mesajı
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Uçak’tan TBMM’nin ...
Pazarlarda korona virüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Pazarlarda korona virüs tedbirleri en üst seviyeye ...
Çocuklar bayrama sesleriyle eşlik ettiler
YEREL HABERLER Çocuklar bayrama sesleriyle eşlik ettiler
Çocuklar için gökyüzüne balon bıraktılar
YEREL HABERLER Çocuklar için gökyüzüne balon bıraktılar
"Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına minik öğrencilerden büyük destek Minik öğrenciler Kumbarasındaki 97 lirayı 10 kuruşu “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER "Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına minik ...
Muğla'da 23 Nisan kutlama programı başladı
YEREL HABERLER Muğla'da 23 Nisan kutlama programı başladı
(Görüntülü) Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda ...
Böyle vahşet görülmedi Köpeği tüfek ile vurup can çekişirken çöpe attı
YEREL HABERLER Böyle vahşet görülmedi Köpeği tüfek ile vurup can ...
(Görüntülü) Gökova'ya yerleşen Seda Sayan'dan belediye başkanına ziyaret
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gökova'ya yerleşen Seda Sayan'dan ...
Almanya'dan getirilen 355 kişi, Muğla'da yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Almanya'dan getirilen 355 kişi, Muğla'da yurda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X